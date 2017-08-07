Сборная России лидирует в соревнованиях на танковом полигоне в Омске



Армейский международный конкурс Рембат проходит в Омске во второй раз. Старт Рембату-2017 дан, заключительные этапы, а также определение победителей и призеров Армейского конкурса состоится в четверг, 10 августа. Для всех желающих посетить танковый полигон и посмотреть на соревнования военнослужащих, запущены пассажирские автобусы, которые курсируют от ДК Лобкова до поселка Черемушки каждые 8-20 минут.

