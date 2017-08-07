Сборная России лидирует в соревнованиях на танковом полигоне в Омске

На танкодроме Омского автобронетанкового инженерного института сегодня, 7 августа, стартовал второй этап Международного всеармейского конкурса Рембат-2017.
В первом этапе, который разделился на два соревновательных дня, военные продемонстрировали мастерство в индивидуальной гонке, итоги которой подвела судейская комиссия. Уверенным победителем первого этапа Рембата стала команда вооруженных сил РФ с 200 баллами в копилке, на втором месте сборная Китая, третьи – военнослужащие из Казахстана, сообщает Омская губерния.
Напомним, что международные соревнования военнослужащих стартовали в субботу, 5 августа, на танкодроме ОАИИ. На торжественном открытии присутствовали заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков и Председатель Правительства Омской области Виктор Назаров.
В субботу на спортивную трассу вышли военные-ремонтники – прошли соревнования среди экипажей ремонтно-эксплуатационных машин, а также экипажей мастерских техобслуживания. В воскресенье, 6 августа, состязания продолжили экипажи бронированных ремонтно-эксплуатационных машин. На каждом этапе трассы военные проходили различные препятствия: разгрузка ж/д вагона с помощью крана-манипулятора, замена колеса и поднятие танка Т-72 с использованием воздушного домкрата, преодоление рва и движение по площадке с неровной поверхностью и другие.
Три команды борются за звание лучших: сборная вооруженных сил России, команда Китайской народной республики и военнослужащие из Казахстана. Омские военнослужащие принимают участие в соревнования во вне командном зачете.
Армейский международный конкурс Рембат проходит в Омске во второй раз. Старт Рембату-2017 дан, заключительные этапы, а также определение победителей и призеров Армейского конкурса состоится в четверг, 10 августа. Для всех желающих посетить танковый полигон и посмотреть на соревнования военнослужащих, запущены пассажирские автобусы, которые курсируют от ДК Лобкова до поселка Черемушки каждые 8-20 минут.
Источник: ИА "Город55"