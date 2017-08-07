Пьяный омич без прав с малышом в автомобиле перевернулся на трассе

Накануне, 6 августа ночью на автомагистрали Оконешниково-Черлак произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106. В результате пострадали находившиеся в салоне машины молодая женщина и годовалый мальчик.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель ВАЗа не только не имел прав к управлению транспортным средством, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. В районе 86 километра мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После столкновения машина с пассажирами перевернулась.
Женщина 25 лет и годовалый малыш, который находился в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства, получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение.
В отношении мужчины составлен административный материал и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств и причин ДТП.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»