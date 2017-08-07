Пьяный омич без прав с малышом в автомобиле перевернулся на трассе



Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель ВАЗа не только не имел прав к управлению транспортным средством, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. В районе 86 километра мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После столкновения машина с пассажирами перевернулась.