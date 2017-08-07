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Пьяный омич без прав с малышом в автомобиле перевернулся на трассе

7 августа 2017, 10:54
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Накануне, 6 августа ночью на автомагистрали Оконешниково-Черлак произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2106. В результате пострадали находившиеся в салоне машины молодая женщина и годовалый мальчик.


Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель ВАЗа не только не имел прав к управлению транспортным средством, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. В районе 86 километра мужчина не справился с управлением и врезался в фонарный столб. После столкновения машина с пассажирами перевернулась.


Женщина 25 лет и годовалый малыш, который находился в салоне автомобиля без специального удерживающего устройства, получили травмы. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение.


В отношении мужчины составлен административный материал и возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции занимаются выяснением всех обстоятельств и причин ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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