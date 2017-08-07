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Производственно-коммерческая фирма «БИ» поздравляет с Днем строителя!

7 августа 2017, 09:00
Производственно-коммерческая фирма «БИ» поздравляет с Днем строителя!

Компания ООО ПКФ «БИ» поздравляет своих работников, партнеров и горожан, занятых в строительной отрасли, с Днем Строителя!

В канун Дня строителя мы хотим поздравить вас, наших дорогих партнеров и клиентов, и сердечно поблагодарить за сотрудничество и доверие, а также отметить ваш благородный труд. Благодаря вам наша компания существует на рынке уже 14 лет, и впредь мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество, которое позволит сделать наш любимый город еще красивее и уютнее.


С праздником, омичи!




пр. Губкина, 1/5

8-800-250-23-40 (бесплатно)

Источник: ИА «Город55»

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