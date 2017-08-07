Производственно-коммерческая фирма «БИ» поздравляет с Днем строителя!

В канун Дня строителя мы хотим поздравить вас, наших дорогих партнеров и клиентов, и сердечно поблагодарить за сотрудничество и доверие, а также отметить ваш благородный труд. Благодаря вам наша компания существует на рынке уже 14 лет, и впредь мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество, которое позволит сделать наш любимый город еще красивее и уютнее.

