Производственно-коммерческая фирма «БИ» поздравляет с Днем строителя!

Компания ООО ПКФ «БИ» поздравляет своих работников, партнеров и горожан, занятых в строительной отрасли, с Днем Строителя!
В канун Дня строителя мы хотим поздравить вас, наших дорогих партнеров и клиентов, и сердечно поблагодарить за сотрудничество и доверие, а также отметить ваш благородный труд. Благодаря вам наша компания существует на рынке уже 14 лет, и впредь мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество, которое позволит сделать наш любимый город еще красивее и уютнее.
С праздником, омичи!
пр. Губкина, 1/5
8-800-250-23-40 (бесплатно)
Источник: ИА «Город55»
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