По Омску носится бешеная маршрутка номер 331

«Добирались на маршрутке №331 до МЕГИ сегодня 7 августа около часа дня. Водитель ехал так, что мы стали опасаться попасть в серьезное ДТП. Он то гнал с явным превышением скорости, то резко тормозил и резко пытался вклиниться между других маршруток при подъезде к остановкам. При этом он еще и сигналил всем, кто был рядом.