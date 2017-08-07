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По Омску носится бешеная маршрутка номер 331

7 августа 2017, 19:48
Сообщение очевидцев.

Горожане не всегда довольны тем, как водители омского общественного транспорта управляют им в плотном городском потоке. Сегодня редакция ИА «Город55» получила сообщение от пассажиров «маршрутки №331, двигавшейся до МЕГИ».

Омичи серьезно обеспокоены манерой вождения водителя:

«Добирались на маршрутке №331 до МЕГИ сегодня 7 августа около часа дня. Водитель ехал так, что мы стали опасаться попасть в серьезное ДТП. Он то гнал с явным превышением скорости, то резко тормозил и резко пытался вклиниться между других маршруток при подъезде к остановкам. При этом он еще и сигналил всем, кто был рядом.

В районе ТЦ Омский вообще на бешеной скорости проехал по крайнему правому ряду, где был поворот на Герцена, и резко затормозил в самом начале остановки Главпочтамт, так, что те, кто ехал за ним, вынуждены были перегородить перекресток.

Причем, маршрутка эта огромная – переделанная в полноформатный автобус старая Газель. У нас сложилось впечатление, что водитель просто гонял раньше на небольших старых маршрутках, и теперь так же носится на новых.

В общем, когда подъехали к своей остановке, захотелось похлопать так же, как хлопают пассажиры самолетов при посадке. Хорошо, что добрались живыми и здоровыми».

Напоминаем, в подобных случаях лучше всего жаловаться непосредственно владельцу маршрутного микроавтобуса, реквизиты которого указаны в салоне транспортного средства.

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Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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