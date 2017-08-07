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На Красноярском тракте сбит пешеход, водитель скрылся с места ДТП

7 августа 2017, 16:19
Полиция устанавливает водителя и марку автомобиля.

Сообщение о дорoжно-транспортном прoисшествии на трассе Омск-Красноярка с участием пешехода поступило в дежурную часть областной Госавтоинспекции сегодня в 10:30.


На месте прибывшие инспекторы предварительно установили, что неизвестный водитель при движении по трассе Омск-Красноярка, в районе 31 километра, сбил пешехода, молодого человека 1986 года рождения, шедшего по проезжей части со стороны Красноярки в попутном с автомобильным потоком направлении, после чего скрылся с места аварии. Парню потребовалась госпитализация, скорая увезла его в медучреждение, сообщает пресс-служба областной инспекции БДД.


Очевидцы, обладающие любой инфoрмацией по данному ДТП, могут позвонить в дежурную часть пoлка ДПС по телефону (3812) 79-35-04 и (3812) 79-20-10 или 02.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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