На Красноярском тракте сбит пешеход, водитель скрылся с места ДТП



На месте прибывшие инспекторы предварительно установили, что неизвестный водитель при движении по трассе Омск-Красноярка, в районе 31 километра, сбил пешехода, молодого человека 1986 года рождения, шедшего по проезжей части со стороны Красноярки в попутном с автомобильным потоком направлении, после чего скрылся с места аварии. Парню потребовалась госпитализация, скорая увезла его в медучреждение, сообщает пресс-служба областной инспекции БДД.