Мотоциклист протаранил дерево и скончался на месте ДТП под Омском

Накануне, 6 августа в районе 15 часов мотоциклист, двигаясь по проселочной дороге, врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.
ДТП произошло в Оконешниковском районе Омской области недалеко от села Куломзино. Водитель мотоцикла FeKon, 31-летний мужчина направлялся в сторону деревни Зубовка Новосибирской области.
Его пассажирка, 18-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение вызванной на место происшествия бригадой скорой помощи.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии со смертельным исходом, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»