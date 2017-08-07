Город55
ГлавноеВсе новости

Мотоциклист протаранил дерево и скончался на месте ДТП под Омском

7 августа 2017, 12:02
Пассажир остался в живых.

Накануне, 6 августа в районе 15 часов мотоциклист, двигаясь по проселочной дороге, врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.


ДТП произошло в Оконешниковском районе Омской области недалеко от села Куломзино. Водитель мотоцикла FeKon, 31-летний мужчина направлялся в сторону деревни Зубовка Новосибирской области.


Его пассажирка, 18-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение вызванной на место происшествия бригадой скорой помощи.


В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии со смертельным исходом, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20