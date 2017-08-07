Гибель пятерых омичей на воде, водолазы ведут поиск ребенка в Иртыше



В пятницу, 4 августа в поселке Междуречье Тарского района утонул семилетний мальчик. Он с друзьями 13 и 8 лет отправился ловить рыбу на Иртыш и решил поплавать. Очередной раз ныряя в реке, ребенок скрылся под водой. До сих пор тело мальчика не найдено. Водолазы проводят поисковые работы.