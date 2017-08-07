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Гибель пятерых омичей на воде, водолазы ведут поиск ребенка в Иртыше

7 августа 2017, 13:18
Несчастные случаи.

В период с 4 по 6 августа на акватории Омского региона произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом.


В пятницу, 4 августа в поселке Междуречье Тарского района утонул семилетний мальчик. Он с друзьями 13 и 8 лет отправился ловить рыбу на Иртыш и решил поплавать. Очередной раз ныряя в реке, ребенок скрылся под водой. До сих пор тело мальчика не найдено. Водолазы проводят поисковые работы.


В Кормиловском районе села Богдановка 5 августа захлебнулся еще один ребенок. 15-летний мальчишка без ведома родителей отправился купаться на реку. Местные жители видели, что подросток заплывает слишком далеко, делали ему замечания. Но мальчик не послушал предостережения взрослых.


В этот же день в Черлакском районе при купании в Иртыше ушла под воду 21-летняя девушка, жительница Калачинска.


Также на выходных в Нижнеомском районе вблизи села Старомалиновка захлебнулся 37-летний мужчина, находящийся на рыбалке.


В самом городе в Кировском районе на берегу Иртыша нашли тело 53-летнего мужчины, утонувшего в реке накануне, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.


ИА «Город55» настоятельно рекомендует, во избежание несчастных случаев соблюдайте правила поведения на воде, купайтесь только в специально отведенных для этого местах – на пляжах с дежурными спасателями.


Источник: ИА «Город55»

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