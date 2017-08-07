Директор магазина украла со склада косметику на полмиллиона

Для рассмотрения в Куйбышевском суде города омской Прокуратурой направлено уголовное дело относительно бывшего директора магазина, занимающегося продажей косметики и парфюмерии.
Экс-управляющую обвиняют в хищении декоративной косметики, духов и кремов на сумму почти полмиллиона рублей. По мнению следствия, 61-летняя женщина вынесла со склада, к которому имела единоличный доступ, 119 предметов косметического ухода.
Похищенную за последний год косметику экс-директор продала в обход кассы магазина, тем самым причинив владельцу магазина материальный ущерб в крупном размере, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Бывшая управляющая магазина признала свою вину, но причиненный ущерб не возместила.
Обвиняемая подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
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Источник: ИА «Город55»