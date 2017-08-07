День города в Омске отметили более 100 тысяч человек

Кроме полицейских, за соблюдение правопорядка на улицах города отвечали 540 военнослужащих, триста сотрудников ЧОПов и других служб безопасности. Численность народных дружинников, казаков, волонтеров, которые дежурили в местах массового пребывания горожан, превысила тысячу человек, сообщает пресс-служба городской администрации.