День города в Омске отметили более 100 тысяч человек

Омичи в течение двух дней отмечали день рождения города, а сегодня мэрия подводит итоги праздничным мероприятиям.
Отмечается, что 80 различных культурно-массовых мероприятий посетили 116 тысяч омичей. Их охраняли 2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Кроме полицейских, за соблюдение правопорядка на улицах города отвечали 540 военнослужащих, триста сотрудников ЧОПов и других служб безопасности. Численность народных дружинников, казаков, волонтеров, которые дежурили в местах массового пребывания горожан, превысила тысячу человек, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения, а также регулировали парковку автотранспортных средств.
Медицинскую помощь в различных локациях проведения мероприятий организовали врачи и фельдшеры станции скорой помощи, с акватории Иртыша за веселящимися омичами вели наблюдение сотрудники МЧС – на трех катерах, среди которых один быстроходный катер «Север».
В департаменте общественной безопасности отмечают, что никаких происшествий или чрезвычайных ситуаций на Дне города не зафиксировано.
Источник: ИА "Город55"