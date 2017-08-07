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День города в Омске отметили более 100 тысяч человек

7 августа 2017, 17:34
301-й День рождения.

Омичи в течение двух дней отмечали день рождения города, а сегодня мэрия подводит итоги праздничным мероприятиям.

Отмечается, что 80 различных культурно-массовых мероприятий посетили 116 тысяч омичей. Их охраняли 2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Кроме полицейских, за соблюдение правопорядка на улицах города отвечали 540 военнослужащих, триста сотрудников ЧОПов и других служб безопасности. Численность народных дружинников, казаков, волонтеров, которые дежурили в местах массового пребывания горожан, превысила тысячу человек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения, а также регулировали парковку автотранспортных средств.

Медицинскую помощь в различных локациях проведения мероприятий организовали врачи и фельдшеры станции скорой помощи, с акватории Иртыша за веселящимися омичами вели наблюдение сотрудники МЧС – на трех катерах, среди которых один быстроходный катер «Север».

В департаменте общественной безопасности отмечают, что никаких происшествий или чрезвычайных ситуаций на Дне города не зафиксировано.

Источник: ИА "Город55"

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