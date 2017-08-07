Чумных свиней в Омском регионе меняют на индюков и коров

По данным Управления ветеринарии Омской области, на тех территориях, которые входили в I или во II угрожаемую зону и где в связи с ликвидацией очагов зараженности снят карантин, начинают действовать ряд определенных правил. В частности, до 6 февраля 2018 года с территорий Ачаира и Новоархангеловки запрещается вывоз свиней, а также продуктов животноводства, если они не прошли термическую обработку при температуре свыше 70 градусов; запрещается закупка свиней у населения.