Чумных свиней в Омском регионе меняют на индюков и коров

За прошедшие выходные вирус африканской чумы свиней зафиксирован в еще одном населенном пункте – селе Борки Кормиловского района, а на двух территориях – в селе Ачаир Омского района и селе Новоархангелка Любинского района - с 6 августа снят карантин. В результате отчуждения жители региона лишились более 9 тысяч голов свиней. Кроме денежной компенсации, на выплату которой по прогнозам специалистов регионального минсельхоза из резервного фонда Правительства Омской области будет выделено порядка 80 миллионов, омичам предлагают индюков, уток, цыплят-бройлеров и крупно-рогатый скот взамен отчужденных свиней.
Напомним, что самым первым пунктом, где ветеринары обнаружили
По данным пресс-службы минсельхоза Омской области, по состоянию на 7 августа 9 районов Прииртышья и 2 округа Омска входят в I угрожаемую зону, где отчуждено 9,3 тысячи свинопоголовья, общим весом 603,8 тонн.
В министерстве также отметили, что отчуждение будет произведено в населенных пунктах Кормиловского района: с. Борки, р.п. Кормиловка, д. Никитино, д. Кориловка, д. Богдановка, д. Байкал, д. Михеевка, д. Новая деревня, д. Игнатьева, ост. Разъезд 2752, 2762, 2746, общая численность поголовья, подлежащего отчуждению, не указывается.
Первые компенсационные выплаты владельцы личных подворий начнут получать уже на этой неделе. Руководители крупных животноводческих предприятий выступили с предложением взамен отчужденных свиней продать по цене мясокомбината 345 голов КРС и 300 индюков, уток, гусей, индоуток и бройлеров.
По данным Управления ветеринарии Омской области, на тех территориях, которые входили в I или во II угрожаемую зону и где в связи с ликвидацией очагов зараженности снят карантин, начинают действовать ряд определенных правил. В частности, до 6 февраля 2018 года с территорий Ачаира и Новоархангеловки запрещается вывоз свиней, а также продуктов животноводства, если они не прошли термическую обработку при температуре свыше 70 градусов; запрещается закупка свиней у населения.
В Главном управлении ветеринарии работает телефон горячей линии, по которым можно задать любой интересующий вопрос, связанный с африканской чумой свиней: 8(3812) 53-35-05, 53-29-21, 53-23-19. Кроме этого, в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия действует оперативный штаб, куда также можно обратиться с вопросами: 8(3812) 35-72-65.
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источник: ИА "Город55"