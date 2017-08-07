Автоледи насмерть сбила женщину-пешехода на дороге в Омской области

Накануне, 6 августа около 00:20 часов сотрудники дежурной части ГИБДД получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Советская в селе Лукьяновка Омской области.
Предварительно установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2115 находилась 39-летняя женщина. Она наехала на стоящего на дороге пешехода.
Пешеход, женщина 39 лет получила серьезные травмы, в результате которых скончалась.
В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»