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Автоледи насмерть сбила женщину-пешехода на дороге в Омской области

7 августа 2017, 09:36
Причины ДТП выясняются.

Накануне, 6 августа около 00:20 часов сотрудники дежурной части ГИБДД получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Советская в селе Лукьяновка Омской области.


Предварительно установлено, что за рулем автомобиля ВАЗ-2115 находилась 39-летняя женщина. Она наехала на стоящего на дороге пешехода.


Пешеход, женщина 39 лет получила серьезные травмы, в результате которых скончалась.


В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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