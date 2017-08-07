50-метровый завал на дороге, ливни, грозы - ураган пронесся по региону

Омичи продолжают делиться информацией в социальной сети о «разбушевавшейся накануне погоде». Напомним, что в ночь с
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«Огромный завал деревьев длиной метров 50 встретил нас накануне на автодороге между Муромцево и Седельниково. Ветер к тому времени (а это происходило между 19 и 20 часами) уже стих, только моросил дождь. Чтобы проехать дальше, нужно было расчистить проезжую часть. Сначала за дело взялись сами водители – они прорубали и распиливали деревья, потом уже приехали дорожники из Муромцевского района».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области редакции ИА «Город55» сообщили, что вчера вечером в Седельниково прошел сильный ливень – выпало до 20 миллиметров осадков, скорость ветра достигала 20 м/с. Аналогичная картина складывалась в Черлакском и Называевском районах. При этом отмечается, что града в Омской области не зафиксировано, а вот гроза прошлась почти по всему региону. «Непосредственно из Муромцево сообщений от граждан на телефон «101» не поступало, сейчас ждем данных от УГМС, им тоже пока никто не звонил», сказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС России.
Источник: ИА "Город55"