50-метровый завал на дороге, ливни, грозы - ураган пронесся по региону



В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области редакции ИА «Город55» сообщили, что вчера вечером в Седельниково прошел сильный ливень – выпало до 20 миллиметров осадков, скорость ветра достигала 20 м/с. Аналогичная картина складывалась в Черлакском и Называевском районах. При этом отмечается, что града в Омской области не зафиксировано, а вот гроза прошлась почти по всему региону. «Непосредственно из Муромцево сообщений от граждан на телефон «101» не поступало, сейчас ждем данных от УГМС, им тоже пока никто не звонил», сказали в пресс-центре регионального ГУ МЧС России.

