Самые сильные люди показали себя на Соборной площади в Омске

Накануне в рамках празднования 301-й годовщины города на Соборной площади выявляли самого сильного человека Омска – силачи приехали в наш город из самых различных регионов, среди которых Керчь, Донецк, Красноярск, Санкт-Петербург и другие, чтобы принять участие в Международном турнире по силовому экстриму. Омск представили Евгений Марков и Денис Лейхтер.
Новшеством этого года стало участие в силовом экстриме представительниц прекрасного пола – атлеток из Казахстана и России, кстати, последних представляли омички.
Ведущим турнира стал известный стронгмен, мастер спорта по пауэлифтингу и тяжелой атлетике Михаил Кокляев, а судил соревнования тяжеатлет, самый сильный человек России Михаил Шевляков. Поприветствовал участников и Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта города Омска, который заметил, что подобные соревнования каждый год привлекают огромное количество спортсменов, «это красота национального русского спорта, именно здесь сила и мощь нашего народа». Кстати, стоит отметить, что омичи любят смотреть подобные зрелища, и в этот раз на Соборной площади собрались сотни горожан.
После этого, Кокляев спросил, будет ли звучать гимн России на Соборной площади, но не получив положительного ответа, предложил своим коллегам спеть самим и затянул: «Россия, священная наша держава», правда, подхватили его всего лишь несколько атлетов, поэтому караоке без музыкального сопровождения длилось недолго и закончилось на втором куплете.
Чтобы выявить сильнейшего человека Омска участники буксировали 20-тонный грузовик, поднимали камни Атласа, вес которых от 140 килограммов и выше, а также соревновались в подъеме «омской гантели», которую местные мастера специально создали для IV этапа чемпионата России по силовому экстриму – ее вес составляет 90 килограммов. Девушки также выполнили силовые упражнения, такие как, например, коромысло, фермерская прогулка, парная буксировка автомобиля и другие.
Источник: ИА "Город55"