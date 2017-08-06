Самые сильные люди показали себя на Соборной площади в Омске



Ведущим турнира стал известный стронгмен, мастер спорта по пауэлифтингу и тяжелой атлетике Михаил Кокляев, а судил соревнования тяжеатлет, самый сильный человек России Михаил Шевляков. Поприветствовал участников и Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта города Омска, который заметил, что подобные соревнования каждый год привлекают огромное количество спортсменов, «это красота национального русского спорта, именно здесь сила и мощь нашего народа». Кстати, стоит отметить, что омичи любят смотреть подобные зрелища, и в этот раз на Соборной площади собрались сотни горожан.