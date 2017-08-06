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Самые сильные люди показали себя на Соборной площади в Омске

6 августа 2017, 11:39
Силовой экстрим.

Накануне в рамках празднования 301-й годовщины города на Соборной площади выявляли самого сильного человека Омска – силачи приехали в наш город из самых различных регионов, среди которых Керчь, Донецк, Красноярск, Санкт-Петербург и другие, чтобы принять участие в Международном турнире по силовому экстриму. Омск представили Евгений Марков и Денис Лейхтер.


Новшеством этого года стало участие в силовом экстриме представительниц прекрасного пола – атлеток из Казахстана и России, кстати, последних представляли омички.



Ведущим турнира стал известный стронгмен, мастер спорта по пауэлифтингу и тяжелой атлетике Михаил Кокляев, а судил соревнования тяжеатлет, самый сильный человек России Михаил Шевляков. Поприветствовал участников и Михаил Расин, директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта города Омска, который заметил, что подобные соревнования каждый год привлекают огромное количество спортсменов, «это красота национального русского спорта, именно здесь сила и мощь нашего народа». Кстати, стоит отметить, что омичи любят смотреть подобные зрелища, и в этот раз на Соборной площади собрались сотни горожан.



После этого, Кокляев спросил, будет ли звучать гимн России на Соборной площади, но не получив положительного ответа, предложил своим коллегам спеть самим и затянул: «Россия, священная наша держава», правда, подхватили его всего лишь несколько атлетов, поэтому караоке без музыкального сопровождения длилось недолго и закончилось на втором куплете.


Чтобы выявить сильнейшего человека Омска участники буксировали 20-тонный грузовик, поднимали камни Атласа, вес которых от 140 килограммов и выше, а также соревновались в подъеме «омской гантели», которую местные мастера специально создали для IV этапа чемпионата России по силовому экстриму – ее вес составляет 90 килограммов. Девушки также выполнили силовые упражнения, такие как, например, коромысло, фермерская прогулка, парная буксировка автомобиля и другие.

Источник: ИА "Город55"

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