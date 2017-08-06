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Предупреждение о шторме: сильный ветер, гроза с ливнем и градом

6 августа 2017, 17:19
Предупреждение о шторме: сильный ветер, гроза с ливнем и градом

Похоже, природа дала омичам спокойно отгулять День города, а сегодня возьмет свое. В Омской области снова объявлено штормовое предупреждение на 6-7 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС, ссылаясь на полученные данные от Гидрометеоцентра.

Со второй половины дня воскресенья, 6 августа, и далее в ночь на понедельник, 7 августа, местами ожидается сильный ветер с порывами до 19-24 м/с, гроза с ливнем и град. Возможны ЧС муниципального уровня. Предупреждение руководителям региональных служб, управлений и ведомств направлено.

Гражданам советуют быть предельно внимательными в пути. Возможны размывы дорог, рост ДТП и автомобильные заторы. Ветер может повредить конструкции, зеленые насаждения и разрушить крыши. Не стойте рядом с деревьями, билбордами и под балконами. Будьте осторожны при парковке автомобилей. Переждите непогоду дома.



Источник: ИА «Город55»

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