Предупреждение о шторме: сильный ветер, гроза с ливнем и градом

Похоже, природа дала омичам спокойно отгулять
Со второй половины дня воскресенья, 6 августа, и далее в ночь на понедельник, 7 августа, местами ожидается сильный ветер с порывами до 19-24 м/с, гроза с ливнем и град. Возможны ЧС муниципального уровня. Предупреждение руководителям региональных служб, управлений и ведомств направлено.
Гражданам советуют быть предельно внимательными в пути. Возможны размывы дорог, рост ДТП и автомобильные заторы. Ветер может повредить конструкции, зеленые насаждения и разрушить крыши. Не стойте рядом с деревьями, билбордами и под балконами. Будьте осторожны при парковке автомобилей. Переждите непогоду дома.
Источник: ИА «Город55»