Предупреждение о шторме: сильный ветер, гроза с ливнем и градом

Похоже, природа дала омичам спокойно отгулять День города , а сегодня возьмет свое. В Омской области снова объявлено штормовое предупреждение на 6-7 августа. Об этом сообщает региональное управление МЧС, ссылаясь на полученные данные от Гидрометеоцентра.