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Пилотажная группа Регион сделала снимки Омска во время авиашоу

6 августа 2017, 23:23
Супершоу.

Авиашоу, прошедшее в Омске 5 августа в День города, запомнилось омичам с лучшей стороны, благодаря высокому мастерству питерских летчиков.


Но оказывается и летчикам Омск тоже понравился. Они сделали серию снимков с высоты птичьего полета во время пилотажа над нашим городом.


Кстати, во время авиашоу, командир четверки асов поздравил омичей с Днем города прямо из кабины летящего на высокой скорости самолета. Слова командира пилотажной группы «Регион» услышали все, кто в тот момент присутствовал на Иртышской набережной. Голос летчика усилили те же динамики, что транслировали голос ведущего авиашоу.

А это выступление пилотажной группы Регион в небе над Архангельском:


Напомним, ранее, на сайте gorod55.ru вышел материал также посвященный красоте Омска с высоты. Эффектные кадры можно увидеть, пройдя по ссылке.


Видео: region.jt
Фото: instagram.com/region.jt/, facebook.com/region.jt
Источник: ИА «Город55»

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