Пилотажная группа Регион сделала снимки Омска во время авиашоу

Кстати, во время авиашоу, командир четверки асов поздравил омичей с Днем города прямо из кабины летящего на высокой скорости самолета. Слова командира пилотажной группы «Регион» услышали все, кто в тот момент присутствовал на Иртышской набережной. Голос летчика усилили те же динамики, что транслировали голос ведущего авиашоу.