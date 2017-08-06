Пилотажная группа Регион сделала снимки Омска во время авиашоу

Авиашоу, прошедшее в Омске 5 августа в День города, запомнилось омичам с лучшей стороны, благодаря высокому мастерству питерских летчиков.
Но оказывается и летчикам Омск тоже понравился. Они сделали серию снимков с высоты птичьего полета во время
Кстати, во время авиашоу, командир четверки асов поздравил омичей с Днем города прямо из кабины летящего на высокой скорости самолета. Слова командира пилотажной группы «Регион» услышали все, кто в тот момент присутствовал на Иртышской набережной. Голос летчика усилили те же динамики, что транслировали голос ведущего авиашоу.
А это выступление пилотажной группы Регион в небе над Архангельском:
Напомним, ранее, на сайте gorod55.ru вышел материал также посвященный красоте Омска с высоты.