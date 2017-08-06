Омич лишился 157 тысяч, отвечая на телефонные звонки неизвестных

Очередной факт телефонного мошенничества зафиксирован в Омске. На этот раз потерпевшим стал 56-летний омич, который неоднократно приобретал лекарственные препараты на одном из сайтов сети Интернет.
Как рассказал мужчина в отделении полиции №2 по городу Омску, ему на телефон поступали звонки, на противоположном конце провода неизвестный представлялся сотрудником финансового министерства и говорил, что сайт, с которого омич закупает препараты, создан мошенниками. Для того, чтобы компенсировать понесенные затраты, мужчине полагается компенсация в размере 480 тысяч рублей, но сначала нужно оплатить налог на сумму 20 тысяч рублей. Так, по 20 тысяч потерпевший переводил на счет, который называл звонивший, несколько раз, но компенсацию так и не дождался. Когда понял, что его «разводят», обратился в полицию.
Факт хищения 157 тысяч рублей путем мошенничества зарегистрирован и принят в разработку.
Как сообщает пресс-служба городского Управления МВД России, возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК России, санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Существует ряд правил, пренебрегая которыми можно легко стать жертвами мошеннических действия. УМВД в очередной раз напоминает, что ни в коем случае нельзя верить незнакомцам, которые обещают какие-нибудь выплаты или компенсации; нельзя сообщать ПИН-коды или другую секретную информацию своих банковских карт. Незамедлительно сообщайте в органы полиции, если зафиксировали факт подобного преступления по телефонам дежурной части полиции вашего района или 02.
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Источник: ИА "Город55"