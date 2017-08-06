Омич лишился 157 тысяч, отвечая на телефонные звонки неизвестных

Как рассказал мужчина в отделении полиции №2 по городу Омску, ему на телефон поступали звонки, на противоположном конце провода неизвестный представлялся сотрудником финансового министерства и говорил, что сайт, с которого омич закупает препараты, создан мошенниками. Для того, чтобы компенсировать понесенные затраты, мужчине полагается компенсация в размере 480 тысяч рублей, но сначала нужно оплатить налог на сумму 20 тысяч рублей. Так, по 20 тысяч потерпевший переводил на счет, который называл звонивший, несколько раз, но компенсацию так и не дождался. Когда понял, что его «разводят», обратился в полицию.