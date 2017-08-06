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Новый рекорд по пересборке армейского внедорожника установлен в Омске

6 августа 2017, 09:21
Собрали и разобрали военный УАЗ.

Накануне, 5 августа, на танковом полигоне в Черемушках, где стартовал первый день Международных армейских игр Рембат, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института установили новый рекорд по технической подготовке.


Перед торжественным открытием Рембата, тысячи зрителей увидели показательную сборку и разборку армейского УАЗа, которую провели омские курсанты. Чтобы разобрать, а потом собрать автомобиль парням в военной форме понадобилось всего 4 минуты – и этот показатель на 4 секунды лучше прошлогоднего.


Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков, присутствующий на церемонии открытия Международных армейский игр в Омске, отметил высокую подготовленность курсантов и похвалил их.


Видео: military Auto

Источник: ИА "Город55"

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