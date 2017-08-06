Новый рекорд по пересборке армейского внедорожника установлен в Омске



Перед торжественным открытием Рембата, тысячи зрителей увидели показательную сборку и разборку армейского УАЗа, которую провели омские курсанты. Чтобы разобрать, а потом собрать автомобиль парням в военной форме понадобилось всего 4 минуты – и этот показатель на 4 секунды лучше прошлогоднего.