Новый рекорд по пересборке армейского внедорожника установлен в Омске

Накануне, 5 августа, на танковом полигоне в Черемушках, где стартовал первый день Международных армейских игр Рембат, курсанты Омского автобронетанкового инженерного института установили новый рекорд по технической подготовке.
Перед торжественным открытием Рембата, тысячи зрителей увидели показательную сборку и разборку армейского УАЗа, которую провели омские курсанты. Чтобы разобрать, а потом собрать автомобиль парням в военной форме понадобилось всего 4 минуты – и этот показатель на 4 секунды лучше прошлогоднего.
Заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Булгаков, присутствующий на церемонии открытия Международных армейский игр в Омске, отметил высокую подготовленность курсантов и похвалил их.
Источник: ИА "Город55"