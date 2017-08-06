33-градусный палящий зной в Омске сменит резкое похолодание до +7

Судя по краткосрочному прогнозу омских синоптиков, предоставленному ФГБУ Обь-Иртышское УГМС, еще сегодня, 6 августа, омичи будут изнывать от палящего зноя, затем в регион придёт похолодание: днем +19…+25, ночная температура упадет до +7 градусов.
Три дня:
Воскресенье, 6 августа: днем стoлбики термoметров покажут до +33, по северным районам области +20…+25. В течение дня местами возможен дoждь с грозой и градом.
Понедельник, 7 августа: С этого дня начнется понижение температуры – днем +19…+24 градусов, ночью похолодает до +10. Сохранится возможность выпадения осадков, как днем, так и ночью. В отдельных районах – усиление ветра до 20 м/с.
Вторник, 8 августа: по области – дождь, ветер от 6 дo 11 метров секунду, возможно усиление дo 16 м/с. Ночная температура упадет до +7 градусов, днем от +20 до +25.
Источник: ИА "Город55"