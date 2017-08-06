33-градусный палящий зной в Омске сменит резкое похолодание до +7

Судя по краткосрочному прогнозу омских синоптиков, предоставленному ФГБУ Обь-Иртышское УГМС, еще сегодня, 6 августа, омичи будут изнывать от палящего зноя, затем в регион придёт похолодание: днем +19…+25, ночная температура упадет до +7 градусов.