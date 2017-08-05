Тысячи зрителей собрались на танковом полигоне в Омске

11:29 Сейчас будет дан старт первой индивидуальной гонки на автомобилях. В соревнованиях принимают участие 4 команды: сборная минобороны РФ, команда Омского бронетанкового инженерного института, команда Китайской народной республики и Казахстана. Первый заезд на автомобилях по полевой выучке боевых спец машин, по красному направлению сборная минобороны, на желтом - курсанты омского института

