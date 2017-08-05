Тысячи зрителей собрались на танковом полигоне в Омске

Сегодня в Омске на полигоне автобронетанкового инженерного института проходит открытие Армейских международных игр - 2017 «
По информации редакции ИА «Город55» в настоящий момент у поселка Черемушки собрались тысячи омичей и гостей города.
10:30 Курсанты омского бронетанкового института за считанные минуты разобрали и собрали армейский УАЗ
10:59 Лучшие десантники спустили с неба флаги России, Казахстана, Китая, Омской области, города Омска, Рембата и ДОСААФ
11:03 Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков открыл международный конкурс «Рембат» в Омске
11:29 Сейчас будет дан старт первой индивидуальной гонки на автомобилях. В соревнованиях принимают участие 4 команды: сборная минобороны РФ, команда Омского бронетанкового инженерного института, команда Китайской народной республики и Казахстана. Первый заезд на автомобилях по полевой выучке боевых спец машин, по красному направлению сборная минобороны, на желтом - курсанты омского института
Источник: ИА «Город55»