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Тысячи зрителей собрались на танковом полигоне в Омске

5 августа 2017, 10:46
Рембат 2017.

Сегодня в Омске на полигоне автобронетанкового инженерного института проходит открытие Армейских международных игр - 2017 «Рембат».

По информации редакции ИА «Город55» в настоящий момент у поселка Черемушки собрались тысячи омичей и гостей города.




10:30 Курсанты омского бронетанкового института за считанные минуты разобрали и собрали армейский УАЗ

10:59 Лучшие десантники спустили с неба флаги России, Казахстана, Китая, Омской области, города Омска, Рембата и ДОСААФ


11:03 Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков открыл международный конкурс «Рембат» в Омске

11:29 Сейчас будет дан старт первой индивидуальной гонки на автомобилях. В соревнованиях принимают участие 4 команды: сборная минобороны РФ, команда Омского бронетанкового инженерного института, команда Китайской народной республики и Казахстана. Первый заезд на автомобилях по полевой выучке боевых спец машин, по красному направлению сборная минобороны, на желтом - курсанты омского института


Источник: ИА «Город55»

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