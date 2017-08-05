Центр Омска не вместил всех желающих послушать Бабкину, а певицы нет

Триумфальное завершение Дня города — большой концерт народной артистки РСФСР
«Море людей» - именно так можно охарактеризовать то количество зрителей, которое пришло посмотреть на выступление Бабкиной в сопровождении ансамбля «Русская песня».
Отчет с места событий:
19:46 Народ ждёт Бабкину. Желающих много))
19:48 Не в обиду Ленинград, не в обиду москвичи, целоваться на морозе могут только омичи))) частушка со сцены
20:17 Бабкиной нет. На площади плотничком. Народ переговаривается - где же главная артистка
Московский хор на разогреве поет о речке Омке, Омской стороне
Русская песня"_ хор
Сейчас половина. Народ уже громко ругается. Кто-то уходит . "Что мозги пудрят"
"Где бабкина? Наверное, не приехала. Люди устали стоять. Собрали народ, а ничего нет" - дословно
На сцене опять омский ансамбль
Кстати, нашим артистам больше хлопают, чем москвичам. Объективно, номера у наших лучше. Интереснее. И костюмы классные.
20:41 Появление Бабкиной.
20:46 Два равноценных потока: кто-то с площади, кто-то на
21:46 Бабкина замутила флешмоб, вся площадь повторяет за ней танцевальные движения
21:48 Вся площадь поет - ой цветет калина
21:50 Народ реально завелся
21:59 Много детей сидят на плечах у родителей
Напомним, ранее решение мэрии определить Надежду Бабкину хэдлайнером финала Дня города вызвало ожесточенную критику со стороны горожан. Администрацию ругали со страниц СМИ и в социальных сетях. Омск называли городом пенсионеров. Вся эта шумиха сыграла максимально положительным образом. Итог — полгорода слушает Бабкину и танцует с Бабкиной. Праздник удался.