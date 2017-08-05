Центр Омска не вместил всех желающих послушать Бабкину, а певицы нет

19:46 Народ ждёт Бабкину. Желающих много))

19:48 Не в обиду Ленинград, не в обиду москвичи, целоваться на морозе могут только омичи))) частушка со сцены

20:17 Бабкиной нет. На площади плотничком. Народ переговаривается - где же главная артистка

Московский хор на разогреве поет о речке Омке, Омской стороне

Русская песня"_ хор

Сейчас половина. Народ уже громко ругается. Кто-то уходит . "Что мозги пудрят"

"Где бабкина? Наверное, не приехала. Люди устали стоять. Собрали народ, а ничего нет" - дословно

На сцене опять омский ансамбль

Кстати, нашим артистам больше хлопают, чем москвичам. Объективно, номера у наших лучше. Интереснее. И костюмы классные.

20:41 Появление Бабкиной.

20:46 Два равноценных потока: кто-то с площади, кто-то на

21:46 Бабкина замутила флешмоб, вся площадь повторяет за ней танцевальные движения

21:48 Вся площадь поет - ой цветет калина

21:50 Народ реально завелся