Город55
ГлавноеВсе новости

Центр Омска не вместил всех желающих послушать Бабкину, а певицы нет

5 августа 2017, 21:59
Море людей.

Триумфальное завершение Дня города — большой концерт народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной на Площади Победы.


«Море людей» - именно так можно охарактеризовать то количество зрителей, которое пришло посмотреть на выступление Бабкиной в сопровождении ансамбля «Русская песня».


Отчет с места событий:

19:46 Народ ждёт Бабкину. Желающих много))
19:48 Не в обиду Ленинград, не в обиду москвичи, целоваться на морозе могут только омичи))) частушка со сцены
20:17 Бабкиной нет. На площади плотничком. Народ переговаривается - где же главная артистка
Московский хор на разогреве поет о речке Омке, Омской стороне
Русская песня"_ хор
Сейчас половина. Народ уже громко ругается. Кто-то уходит . "Что мозги пудрят"
"Где бабкина? Наверное, не приехала. Люди устали стоять. Собрали народ, а ничего нет" - дословно
На сцене опять омский ансамбль
Кстати, нашим артистам больше хлопают, чем москвичам. Объективно, номера у наших лучше. Интереснее. И костюмы классные.
20:41 Появление Бабкиной.
20:46 Два равноценных потока: кто-то с площади, кто-то на
21:46 Бабкина замутила флешмоб, вся площадь повторяет за ней танцевальные движения
21:48 Вся площадь поет - ой цветет калина
21:50 Народ реально завелся

21:59 Много детей сидят на плечах у родителей



Напомним, ранее решение мэрии определить Надежду Бабкину хэдлайнером финала Дня города вызвало ожесточенную критику со стороны горожан. Администрацию ругали со страниц СМИ и в социальных сетях. Омск называли городом пенсионеров. Вся эта шумиха сыграла максимально положительным образом. Итог — полгорода слушает Бабкину и танцует с Бабкиной. Праздник удался.

А теперь: фейерверк в Омской крепости.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Афиша#Недвижимость#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20