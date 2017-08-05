Толпа снесла заграждения с металлодетекторами на авиашоу в Омске



Авиашоу в Омске 5 августа - ВИДЕО



Вокруг места проведения авиашоу были выставлены посты безопасности и заграждения с металлодетекторами. Полиция в этом плане работает четко. В местах проведения правонарушения сведены к минимуму. Напомним, ранее, сообщалось, что алкоголь в центре в День города также находится под запретом. Сразу после авиашоу, когда зрители массово начали покидать набережную, мигрируя в сторону остановок и личного транспорта, напора людей не выдержали отсекающие ворота с металлоискателями.