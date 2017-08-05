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Толпа снесла заграждения с металлодетекторами на авиашоу в Омске

5 августа 2017, 16:25
Зрители прорывались к остановкам.

В Омске в рамках празднования Дня города прошло зрелищное авиашоу на Иртышской набережной.


Посмотреть воздушных асов, выполняющих с легкостью сложнейшие воздушные фигуры высшего пилотажа, пришли десятки тысяч человек.


Авиашоу в Омске 5 августа - ВИДЕО

Вокруг места проведения авиашоу были выставлены посты безопасности и заграждения с металлодетекторами. Полиция в этом плане работает четко. В местах проведения правонарушения сведены к минимуму. Напомним, ранее, сообщалось, что алкоголь в центре в День города также находится под запретом. Сразу после авиашоу, когда зрители массово начали покидать набережную, мигрируя в сторону остановок и личного транспорта, напора людей не выдержали отсекающие ворота с металлоискателями.


Горожане не вполне понимали, зачем «нужно звенеть» уже в сторону выхода. Образовался огромный затор в районе улицы Потанина - дороги с прямым выходом к проспекту Маркса. Думали не долго — ограждения отомкнули сами отдыхающие, снеся их в сторону. Далее поток людей уже беспрепятственно направился по своему маршруту.


Но в сложной ситуации окзались те, кто имел смелость приехать к месту массовых гуляний на личном автотранспорте. Они были блокированы пробкой и потоком людей.


В районе перекрестка проспекта Маркса и улицы Маяковского служба ГИБДД поставила регулировщика, дающего преимущество пешеходам. Это позволило в кратчайшие сроки разгрузить территорию. Горожане в основной массе своей направились на общественный транспорт, идущий к центру Омска.


Нерегулируемый пешеходный переход в районе улицы Потанина практически остановил движение по проспекту Маркса в обоих направлениях. В общем, транспорт сегодня не лучшее средство передвижения.


Сориентироваться, куда правильней идти пешком, оставив автомобиль на парковке, можно, просмотрев Главную афишу Дня города.



Источник: ИА «Город55»

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