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Самолет пролетел на высоте 100 метров от набережной в Омске

5 августа 2017, 15:19
Выступление пилотажной группы Регион.

Около часа назад на Иртышской набережной в Омске состоялось очередное авиашоу. На этот раз омичи восхищались выступлением четверки самолетов пилотажной группы «Регион».


Ко времени начала шоу на Иртышской набережной и на прилегающих улицах и мостах собрались десятки тысяч человек.


Транспорт встал в заторах. Вообще, сегодня по центру Омска лучше ходить пешком. Далее, около 20 минут проходило авиашоу.



Финальных штрих: пролет командира авиакрыла над набережной. Визуально расстояние было около 100 метров над землей. Зрители четко рассмотрели силуэт пилота и аплодировали ему.



День города продолжается. Омичей ждет еще масса интересных мероприятий. Смотрите афишу здесь.

Источник: ИА «Город55»

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