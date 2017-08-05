Самолет пролетел на высоте 100 метров от набережной в Омске

Около часа назад на Иртышской набережной в Омске состоялось очередное авиашоу. На этот раз омичи восхищались выступлением четверки самолетов пилотажной группы «Регион».
Ко времени начала шоу на Иртышской набережной и на прилегающих улицах и мостах собрались десятки тысяч человек.
Транспорт встал в заторах. Вообще, сегодня по центру Омска лучше ходить пешком. Далее, около 20 минут проходило авиашоу.
Финальных штрих: пролет командира авиакрыла над набережной. Визуально расстояние было около 100 метров над землей. Зрители четко рассмотрели силуэт пилота и аплодировали ему.
Источник: ИА «Город55»