Омск перекрыт, улица Герцена блокирована пробкой, такси поднимают цены

Прямо сейчас в Омске идет ряд праздничных и спортивных мероприятий. В частности, на дистанции находятся марафонцы. Центр города плотно перекрыт. Редакции ИА «Город55» сообщают, что улица Герцена «блокирована жесткой пробкой, все пытаются объехать по дворам»
Другое сообщение: «Еду в такси, диспетчер по рации объявляет где перекрытие и где пробки. Цена маршрута пересчитывается прямо по ходу движения в сторону увеличения»
В районе танкового полигона, где проходит «Рембат» основная дорога перекрыта, все едут через Черемушки. Меры безопасности повышены: «на каждом повороте по экипажу ДПС, особый контроль».