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Омск перекрыт, улица Герцена блокирована пробкой, такси поднимают цены

5 августа 2017, 09:29
Лучше пешком.

Прямо сейчас в Омске идет ряд праздничных и спортивных мероприятий. В частности, на дистанции находятся марафонцы. Центр города плотно перекрыт. Редакции ИА «Город55» сообщают, что улица Герцена «блокирована жесткой пробкой, все пытаются объехать по дворам»


Другое сообщение: «Еду в такси, диспетчер по рации объявляет где перекрытие и где пробки. Цена маршрута пересчитывается прямо по ходу движения в сторону увеличения»

В районе танкового полигона, где проходит «Рембат» основная дорога перекрыта, все едут через Черемушки. Меры безопасности повышены: «на каждом повороте по экипажу ДПС, особый контроль».

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Источник: ИА «Город55»

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