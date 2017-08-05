Омск перекрыт, улица Герцена блокирована пробкой, такси поднимают цены

Прямо сейчас в Омске идет ряд праздничных и спортивных мероприятий. В частности, на дистанции находятся марафонцы. Центр города плотно перекрыт. Редакции ИА «Город55» сообщают, что улица Герцена «блокирована жесткой пробкой, все пытаются объехать по дворам»