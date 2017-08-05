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Ночной взрыв обсуждают в Омске

5 августа 2017, 08:09
Сообщения очевидцев.

На страницах в соцсетях идет активное обсуждение сильного хлопка или взрыва, который слышали горожане во многих частях Омска накануне вечером.

Звуковая волна шла примерно из района Амурского поселка. Слышали ее на Левобережье (Автовокзал, улица Крупская), в центре (улица Масленникова, Маяковского).

Примечательно, что в самом Амурском поселке омичи ничего не слышали. Возможно, источник звука находился только по направлению к поселку, но не в нем самом.

Пока информация считается предварительной, официального сообщения от МЧС не опубликовано. Возможная версия — запуск фейерверка. Сегодня, напомним, в Омске празднуют День города.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Город
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