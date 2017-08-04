«Уральские авиалинии» предлагают больше бонусов за покупку билетов

Таким образом, омичам - держателям карт «Крылья» - начисляется больше бонусов при покупке билетов с помощью официальных каналов продаж авиакомпании. Бонусы начисляются за каждый полет на рейсах «Уральских авиалиний», их можно использовать как скидку* на авиабилет. Один бонус «Крылья» равен одному рублю РФ. В рамках программы «Крылья» доступны предложения от