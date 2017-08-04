«Уральские авиалинии» предлагают больше бонусов за покупку билетов

Хотите, чтобы скидка на следующий полет была максимальной – бронируйте авиабилеты на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр 8-800-77-00-262 или в фирменных кассах авиакомпании «Уральские авиалинии».
Таким образом, омичам - держателям карт «Крылья» - начисляется больше бонусов при покупке билетов с помощью официальных каналов продаж авиакомпании. Бонусы начисляются за каждый полет на рейсах «Уральских авиалиний», их можно использовать как скидку* на авиабилет. Один бонус «Крылья» равен одному рублю РФ. В рамках программы «Крылья» доступны предложения от
партнеров по аренде автомобилей, проживания в отелях, а также дополнительные услуги авиакомпании – за все также идет начисление бонусов.
Пассажиры, которые еще не зарегистрированы в программе «Крылья» могут сделать это на сайте
Справка
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-май 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).
*Подробности по тел. 8-800-77-00-262
**ОАО АК «Уральские авиалинии». Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0068 от 23.11.12 г. (бессрочная).
Источник: ИА «Город55»
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