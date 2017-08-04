Центр Омска встал в огромную праздничную пробку

В Омске еще идет подготовка ко Дню города, а центр Омска уже встал в огромную праздничную пробку.
Напомним, что 4 августа движение на улицах Спартаковской, Партизанской, Достоевского закрыто с 11 до 17 часов.
С завтрашнего дня, 5 августа и по вторник, 8 августа движения не будет на улицах Достоевского, Партизанской с 10 до 20 часов в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
Будьте внимательны и на основании этой информации планируйте свои поездки!
Источник: ИА "Город55"