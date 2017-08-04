Тело мужчины, всплывшее лицом вниз, обнаружили горожане в Иртыше

Накануне в Иртыше вновь обнаружили тело мужчины. На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению личности погибшего.
В отделение полиции горожане сообщили об обнаружении тела мужчины недалеко от поселка Лукьяновка Советского округа, информирует пресс-служба регионального МВД России.
Горожане сообщили также, что тело неизвестного мужчины плавает в Иртыше лицом вниз. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, тело было извлечено и доставлено в морг для уточнения личности и причин смерти.
Предварительно установлено, что на теле не зафиксировано следов насильственной смерти.
Напомним, что это уже второй случай за прошедшие сутки обнаружения трупа в водах Иртыша. Ранее ИА «Город55» о том, что
Источник: ИА "Город55"