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Тело мужчины, всплывшее лицом вниз, обнаружили горожане в Иртыше

4 августа 2017, 09:33
Личность устанавливается.

Накануне в Иртыше вновь обнаружили тело мужчины. На данный момент проводятся следственные мероприятия по установлению личности погибшего.


В отделение полиции горожане сообщили об обнаружении тела мужчины недалеко от поселка Лукьяновка Советского округа, информирует пресс-служба регионального МВД России.


Горожане сообщили также, что тело неизвестного мужчины плавает в Иртыше лицом вниз. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, тело было извлечено и доставлено в морг для уточнения личности и причин смерти.


Предварительно установлено, что на теле не зафиксировано следов насильственной смерти.


Напомним, что это уже второй случай за прошедшие сутки обнаружения трупа в водах Иртыша. Ранее ИА «Город55» о том, что 2 августа в районе метромоста также был извлечено тело неизвестного мужчины.

Источник: ИА "Город55"

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