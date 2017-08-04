Город55
ГлавноеВсе новости

Такси в Омске стали крупнейшими налогоплательщиками региона

4 августа 2017, 18:26
В лидерах служба заказа Uber.

В Омском регионе за первые три месяца 2017 года 36 иностранных компаний подали 40 деклараций по НДС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Как выяснилось, наибольшую долю, среди уплативших налоги иностранцев, имеют компании оказывающие различные услуги. Так, на первом месте расположилась служба заказа такси Uber. Ее доля – 73% от общей суммы, уплаченной в регионе.

Далее идут - Booking.com B.V., компания, оказывающая услуги онлайн-бронирования отелей (15%); Upwork – сервис, помогающий найти работу (4%).

Стоит добавить, что с 1 января этого года в РФ введены новые правила налогообложения НДС услуг, оказываемых иностранными компаниями с помощью сети Интернет. В этом случае расчёт и уплата НДС исполняется налоговыми агентами - российскими кампаниями или ИП, которым оказываются электронные услуги.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Бизнес#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20