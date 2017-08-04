Такси в Омске стали крупнейшими налогоплательщиками региона

Стоит добавить, что с 1 января этого года в РФ введены новые правила налогообложения НДС услуг, оказываемых иностранными компаниями с помощью сети Интернет. В этом случае расчёт и уплата НДС исполняется налоговыми агентами - российскими кампаниями или ИП, которым оказываются электронные услуги.

