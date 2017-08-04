Такси в Омске стали крупнейшими налогоплательщиками региона

В Омском регионе за первые три месяца 2017 года 36 иностранных компаний подали 40 деклараций по НДС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.
Как выяснилось, наибольшую долю, среди уплативших налоги иностранцев, имеют компании оказывающие различные услуги. Так, на первом месте расположилась служба заказа такси Uber. Ее доля – 73% от общей суммы, уплаченной в регионе.
Далее идут - Booking.com B.V., компания, оказывающая услуги онлайн-бронирования отелей (15%); Upwork – сервис, помогающий найти работу (4%).
Стоит добавить, что с 1 января этого года в РФ введены новые правила налогообложения НДС услуг, оказываемых иностранными компаниями с помощью сети Интернет. В этом случае расчёт и уплата НДС исполняется налоговыми агентами - российскими кампаниями или ИП, которым оказываются электронные услуги.
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Источник: ИА "Город55"