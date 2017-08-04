Стрельба в Омске, мужчину с пистолетом ищет полиция

Накануне, 3 августа 2017 года сотрудниками полиции организована проверка по информации, появившейся в социальных сетях, о том, что мужчина вышел из подъезда дома, находящегося по улице Лермонтова, и произвел выстрел, чем очень сильно перепугал местных жителей.