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Стрельба в Омске, мужчину с пистолетом ищет полиция

4 августа 2017, 10:04
Стрельба в Омске, мужчину с пистолетом ищет полиция

Накануне, 3 августа 2017 года сотрудниками полиции организована проверка по информации, появившейся в социальных сетях, о том, что мужчина вышел из подъезда дома, находящегося по улице Лермонтова, и произвел выстрел, чем очень сильно перепугал местных жителей.


Как сообщили ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области, обращений граждан по этому поводу не поступало. Тем не менее, по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают местных жителей, устанавливают обстоятельства произошедшего.


Напомним, что ранее редакция ИА «Город55» рассказывала о сообщении очевидцев в сети.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Общество
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