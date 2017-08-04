Стрельба в Омске, мужчину с пистолетом ищет полиция

Накануне, 3 августа 2017 года сотрудниками полиции организована проверка по информации, появившейся в социальных сетях, о том, что мужчина вышел из подъезда дома, находящегося по улице Лермонтова, и произвел выстрел, чем очень сильно перепугал местных жителей.
Как сообщили ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по Омской области, обращений граждан по этому поводу не поступало. Тем не менее, по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции опрашивают местных жителей, устанавливают обстоятельства произошедшего.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»