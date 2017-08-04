Скандальный стадион на Зеленом острове ко Дню города построен не будет

В середине июня глава департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта омской мэрии Михаил Расин на пресс-конференции рассказал журналистам о новом проекте Газпрома, в рамках которого на территории Зеленого острова за 14 миллионов будет построен
Позже, уже в конце июня, омичи с ужасом наблюдали
Горожане, отмечавшие в прошлые выходные День омича в парке на Зеленом острове, задают вопросы, почему «обещанного мини-стадиона по программе Газпром-детям до сих пор нет?», «значит, просто так убили деревья на Зеленом острове?», «обещано было, что ко Дню города появится новый стадион на Зеленом острове, но как был пустырь посреди парка, так он там и остался».
Как оказалось на самом деле, строительство никто не отменял, а открытие нового мини-стадиона по словам директора БУ города Омска «Спортивный город» Дениса Эммерта запланировано на начало сентября.
«Буквально на следующий день, а точнее сказать в понедельник, после празднования Дня омича в парк на Зеленый остров приехала подрядная организация, которая и будет проводить строительство мини-стадиона, посмотрели участок еще раз, сфотографировали его, провели земляные работы, определили, где выше, где ниже. В среду на этой неделе завезли необходимое оборудование, которое сейчас складируется у нас. Думаю, на следующей неделе приступят к строительству», - сказал Денис Викторович.
Чтобы провести необходимые работы организации-подрядчику необходимо отсыпать территорию, а также сделать специальную бетонную подушку.
По словам Эммерта, мини-стадион включит в себя волейбольную и баскетбольную площадки, мини-футбольную площадку с искусственным газоном размером 20Х40 метров, 4 беговые дорожки, яму для прыжков в длину и минимальный набор для физподготовки: несколько турников, брусья, наклонные и прямые доски.
Новый мини-стадион станет вторым спортивным объектом в парке на Зеленом острове. Сейчас там функционирует стадион для игры в пляжный волейбол.
Источник: ИА "Город55"