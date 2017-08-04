Скандальный стадион на Зеленом острове ко Дню города построен не будет



«Буквально на следующий день, а точнее сказать в понедельник, после празднования Дня омича в парк на Зеленый остров приехала подрядная организация, которая и будет проводить строительство мини-стадиона, посмотрели участок еще раз, сфотографировали его, провели земляные работы, определили, где выше, где ниже. В среду на этой неделе завезли необходимое оборудование, которое сейчас складируется у нас. Думаю, на следующей неделе приступят к строительству», - сказал Денис Викторович.