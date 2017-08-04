Омичи тысячами бегут из региона

Недавно ИА «Город55» уже сообщал о том, что
Из Омской области выбыло 3,5 тыс. человек, прибыло – 2,3 тысячи. Таким образом, общая численность населения региона сократилась на 1220 человек. Еще одной особенностью демографической обстановки в регионе стали данные статистики о семейном положении граждан.
В расчете на 100 заключенных браков, сохранить семью удается только 36 парам. За прошлый год 64 % супругов предпочли расторгнуть брачный союз.
На основе статистики названы основные причины смертей омичей. Традиционными заболеваниями региона, которые приводят к кончине, стали болезни органов кровообращения и новообразования. В меньшей степени, но, тем не менее, в тройке лидеров среди причин названы несчастные случаи.
Все также сохраняется отток населения из области в город. За прошлый год в областной центр переехало 2,5 тысячи человек. Омскстат отметил и интерес к Омскому региону граждан Казахстана. Доля казахов среди всех международных мигрантов составила 84%.
Что касается межрайоного переселения омичей, то новым местом жительства всё чаще становится Кировский административный округ. За прошлый год из других районов города туда переехало 11,5 тысяч человек.
Источник: ИА «Город55»