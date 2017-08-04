Омич с пакетом на голове и с палкой в руках напал на магазин



При полной маскировке, с пакетом на голове, злоумышленник вошел в магазин, дождавшись, когда в торговом зале не будет посетителей. Заперев за собой входную дверь на щеколду, мужчина стал угрожать кассиру острым предметом, который она приняла за нож.