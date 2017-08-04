Омич с пакетом на голове и с палкой в руках напал на магазин

Накануне вечером произошло разбойное нападение на магазин в поселке Черлак Омской области.
При полной маскировке, с пакетом на голове, злоумышленник вошел в магазин, дождавшись, когда в торговом зале не будет посетителей. Заперев за собой входную дверь на щеколду, мужчина стал угрожать кассиру острым предметом, который она приняла за нож.
Грабитель, не получив требуемых денег от продавца, вцепился в кассовый аппарат. Отважная женщина, несмотря на угрозы, бросилась защищать имущество магазина.
Она схватила кассу с другой стороны и стала вырывать у злоумышленника. Маскировочный пакет не выдержал борьбы и слетел с головы грабителя. Разоблаченный мужчина, стремительно скрылся из магазина в неизвестном направлении.
Сотрудники Росгвардии, незамедлительно вызванные на место происшествия, по горячим следам и составленному описанию задержали подозреваемого.
Им оказался 40-летний ранее судимый местный житель. Острый предмет, который продавец приняла за нож, оказался заточенной палкой. Свою вину в попытке ограбления при помощи палки и полиэтиленового пакета задержанный отрицать не стал.
На данный момент, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»