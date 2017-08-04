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Огромная оптическая иллюзия появилась на здании ВУЗа в Омске

4 августа 2017, 19:05
Сибирский казачий институт технологий и управления «дорисовали» художники-стенографисты.

«Омск – обладатель огромного количества зданий, построенных в стилистике советского архитектурного модернизма, высоко ценимого во всем мире. К сожалению, как и во многих других Российских городах, архитектурная ценность застройки в Омске отходит на второй план, а плоскости зданий превращаются в рекламные носители, в результате чего визуальный шум перекрывает уникальную архитектуру, лишая зрителей возможности ее увидеть» - отметили организаторы фестиваля «Стенограффия».


Как раз одно из таких зданий для воплощения своей задумки и использовал художник проекта Даниил Шмелёв.


Как правило, картины уличного искусства отвлекают внимание от носителя, концентрируя внимание на себе и создавая свою атмосферу, под которую и «подстраиваются» окружающие объекты.


В случае со стрит-артом на стене Сибирского Казачьего института художник поступил иначе. Он дополнил и подчеркнул архитектуру здания, «дорисовал» как будто ранее незавершенный объект. Девять призм настолько гармонично вписались в плоскость здания, что прохожие восклицают «Как будто, так и было построено!».



Кроме того художники-стенографисты выполнили прошлогоднее обещание будущим родителям – нарисовали на строении больничного городка напротив окон Родильного дома № 2 большого аиста.


В районе Нефтяников так же появилась новая достопримечательность - на стене многоэтажного дома «поселился» динозавр, поедающий растущую рядом березу.


Еще одним объектом творчества стала водопроводная насосная станция омского водоканала – на ее стенах расцвели красочные пионы.

Напомним, ранее «Город55» рассказывал об участии организаторов фестиваля «Стенограффия» в проведении «Дня омича», где гости праздника помогали создавать оптическую иллюзию на стенах трех кубов.

Фото: vk.com/stenograffia
Источник: ИА «Город55»

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