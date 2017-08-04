Огромная оптическая иллюзия появилась на здании ВУЗа в Омске

«Омск – обладатель огромного количества зданий, построенных в стилистике советского архитектурного модернизма, высоко ценимого во всем мире. К сожалению, как и во многих других Российских городах, архитектурная ценность застройки в Омске отходит на второй план, а плоскости зданий превращаются в рекламные носители, в результате чего визуальный шум перекрывает уникальную архитектуру, лишая зрителей возможности ее увидеть» - отметили организаторы фестиваля «Стенограффия».