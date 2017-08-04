Огромная оптическая иллюзия появилась на здании ВУЗа в Омске

«Омск – обладатель огромного количества зданий, построенных в стилистике советского архитектурного модернизма, высоко ценимого во всем мире. К сожалению, как и во многих других Российских городах, архитектурная ценность застройки в Омске отходит на второй план, а плоскости зданий превращаются в рекламные носители, в результате чего визуальный шум перекрывает уникальную архитектуру, лишая зрителей возможности ее увидеть» - отметили организаторы фестиваля «Стенограффия».
Как раз одно из таких зданий для воплощения своей задумки и использовал художник проекта Даниил Шмелёв.
Как правило, картины уличного искусства отвлекают внимание от носителя, концентрируя внимание на себе и создавая свою атмосферу, под которую и «подстраиваются» окружающие объекты.
В случае со стрит-артом на стене Сибирского Казачьего института художник поступил иначе. Он дополнил и подчеркнул архитектуру здания, «дорисовал» как будто ранее незавершенный объект. Девять призм настолько гармонично вписались в плоскость здания, что прохожие восклицают «Как будто, так и было построено!».
Кроме того художники-стенографисты выполнили прошлогоднее обещание будущим родителям – нарисовали на строении больничного городка напротив окон Родильного дома № 2 большого аиста.
В районе Нефтяников так же появилась новая достопримечательность - на стене многоэтажного дома «поселился» динозавр, поедающий растущую рядом березу.
Еще одним объектом творчества стала водопроводная насосная станция омского водоканала – на ее стенах расцвели красочные пионы.
Напомним, ранее «Город55» рассказывал об участии организаторов фестиваля «Стенограффия» в проведении