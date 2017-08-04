Огромная черепаха заползла в сквер с выставкой Флора в Омске

Буквально через полчаса, в 14 часов, состоится официальное открытие выставки "Флора-2017". Уже сейчас все скверы наполнены горожанами, которые с интересом разглядывают цветочные экспозиции.
Напомним, что в этом году все экспозиции 66-й по счету Флоры выполнены на сказочную тему - "По дорогам сказок". Организаторы обещают омичам и Красную Шапочку с Серым волком, и Хоттабыча, и других сказочных персонажей.
ИА "Город55" заглянул в Воскресенский сквер перед самым открытием главной городской Флоры, и первое, что бросилось в глаза - огромная цветочная черепаха, над созданием которой потрудились, наверное, не один десяток мастеров цветочных дел.
Главная Флора будет работать на протяжении 4 дней - с 4 по 8 августа - на привычном для горожан месте – территории скверов «Выставочный», «Воскресенский» и вдоль набережной Тухачевского.
Источник: ИА "Город55"