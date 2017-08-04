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Огромная черепаха заползла в сквер с выставкой Флора в Омске

4 августа 2017, 13:23
Цветочные экспозиции.

Буквально через полчаса, в 14 часов, состоится официальное открытие выставки "Флора-2017". Уже сейчас все скверы наполнены горожанами, которые с интересом разглядывают цветочные экспозиции.



Напомним, что в этом году все экспозиции 66-й по счету Флоры выполнены на сказочную тему - "По дорогам сказок". Организаторы обещают омичам и Красную Шапочку с Серым волком, и Хоттабыча, и других сказочных персонажей.


ИА "Город55" заглянул в Воскресенский сквер перед самым открытием главной городской Флоры, и первое, что бросилось в глаза - огромная цветочная черепаха, над созданием которой потрудились, наверное, не один десяток мастеров цветочных дел.


Главная Флора будет работать на протяжении 4 дней - с 4 по 8 августа - на привычном для горожан месте – территории скверов «Выставочный», «Воскресенский» и вдоль набережной Тухачевского.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Город#Культура
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