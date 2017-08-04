Набережную от Речпорта до Зеленого острова хотят сделать непрерывной

Поэтому архитекторы решили уделить основное внимание набережным в Омске. По словам Ефима Фрейдина, архитектора, организатора публичных сессий «Город решает», проблемы, связанные с набережной выражаются, прежде всего, в неблагоустроенности некоторых участков, их недоступности. При этом горожане высказывают желание о том, чтобы набережная стала непрерывной от Ленинградского моста до метромоста и на всем протяжении от Речного порта до Зеленого острова. Все пути по улучшению пешеходной проходимости предложены в следующей концепции – предполагается несколько вело-пешеходных мостов, которые будут соединять набережные Оми между собой. Университетская набережная, в районе ОмГПУ и ОГИС, набережная Омской крепости, отличающаяся историческим характером, стрелка Оми и Иртыша – эти Природная, или Откосная набережная и другие набережные Омска – все нашли отражение в новом проекте.