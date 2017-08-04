Набережную от Речпорта до Зеленого острова хотят сделать непрерывной

В Омске обсудили будущий вид мегаполиса – на пресс-конференции журналистам в пресс-центре
Презентационные слайды нового Омска увидели десятки присутствующих, а спикеры сообщили, каким образом будет изменен наш город к 2022 году.
По словам Елены Михеевой, главного архитектора Омской области, по поручению Президента России реализацию проекта формирования комфортной городской среды курирует минстрой РФ, а также Агентство ипотечного жилищного кредитования.
Всего данный проект затронет 40 городов России – от Калининграда до Владивостока, в обсуждении проекта примут участие порядка 28 миллионов человек.
«На сегодняшний день в Омской области заключено 2 соглашения с минстроем России, в соответствии с ними предоставлены средства в размере 354 миллионов рублей федеральных средств и также 1,6 миллионов предоставлено на обустройство мест массового отдыха. Сама программа не заканчивается 2017 годом, срок ее реализации до 2022 года. Благодаря участию в программе Агентства ипотечного кредитования и КБ «Стрелка» и с участием общественности, отобрана территория города Омска, в продолжении развития исторической части города – Иртышская набережная, река Омь и, как первый этап, площадь Бударина, причем КБ «Стрелка» безвозмездно разработала и передает в регион концепцию развития указанной территории», – сказала Михеева.
Как отметил Даниил Хлебников, представитель КБ «Стрелка», архитектор и руководитель проектов благоустройства в Омске, в разработке проекта особое внимание уделялось мнениям самих горожан. Так, на основе анализа из социальных сетей антропологи выявили те места, где омичам, действительно, интересно – эти точки и стали основой для выбора тех общественных пространств, которые вошли в проект.
Также основополагающим условием для проекта стала уникальность Омска. «Омск – это стечение двух рек, важное пространство как в духовном, так и в физическом смысле, и мы не могли на это не отреагировать».
Поэтому архитекторы решили уделить основное внимание набережным в Омске. По словам Ефима Фрейдина, архитектора, организатора публичных сессий «Город решает», проблемы, связанные с набережной выражаются, прежде всего, в неблагоустроенности некоторых участков, их недоступности. При этом горожане высказывают желание о том, чтобы набережная стала непрерывной от Ленинградского моста до метромоста и на всем протяжении от Речного порта до Зеленого острова. Все пути по улучшению пешеходной проходимости предложены в следующей концепции – предполагается несколько вело-пешеходных мостов, которые будут соединять набережные Оми между собой. Университетская набережная, в районе ОмГПУ и ОГИС, набережная Омской крепости, отличающаяся историческим характером, стрелка Оми и Иртыша – эти Природная, или Откосная набережная и другие набережные Омска – все нашли отражение в новом проекте.
Кроме этого, в концепции предусмотрены водные сады, непрерывная набережная от Речного порта до зеленого острова, земляной вал у Омской крепости. Все объекты в новой концепции благоустройства Омска направлены на три приоритета: во-первых на пешехода, во-вторых, на велосипедиста и только в-третьих на автомобиль.
Так, например, водные сады у Фрунзенского моста, по словам Александра Бегуна, станут отличным местом для отдыха с семьей или с друзьями, где можно будет порыбачить или просто полюбоваться на омские закаты. В основе всей концепции водных садов – создание парковой зоны в центре города, создание так называемой парковой атмосферы.
По проекту у здания ТЭЦ-1 должны появиться концертная и театральная сцены с огромным экраном, а в районе Воскресенского сквера предусмотрен причал, вдоль всей набережной Оми предусмотрены 3-метровые велодорожки, которые будут непрерывными, с организованным двусторонним движением.
«Никаких вау-эффектов мы не используем, основное требование – минимизировать вторжение в природную среду, а благоустройство – это озеленение, мощение и освещение», - сказал Бегун.
Источник: ИА «Город55»