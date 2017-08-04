Маленькая девочка, оставшись без присмотра, выпала из окна в Омске



Несчастье произошло, когда мама ребенка находилась на работе. За девочкой в это время присматривала родственница. Девушка пропустила тот момент, когда ребенок залез на подоконник. Малышка потеряла равновесие, и, не удержавшись, выпала со второго этажа здания.