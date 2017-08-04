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Маленькая девочка, оставшись без присмотра, выпала из окна в Омске

4 августа 2017, 17:47
Проводится проверка.

Сегодня в Советском районе из окна второго этажа дома выпала 7-летняя девочка.


Несчастье произошло, когда мама ребенка находилась на работе. За девочкой в это время присматривала родственница. Девушка пропустила тот момент, когда ребенок залез на подоконник. Малышка потеряла равновесие, и, не удержавшись, выпала со второго этажа здания.


Свидетелями происшествия стали сотрудники стоматологической клиники, находящейся на первом этаже. Они же и вызвали бригаду скорой помощи.


Девочку с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.


В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту несчастного случая, выясняют обстоятельства и причины произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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