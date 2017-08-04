История жестокого убийства в новом фильме Тарантино

Подробности сюжета пока не раскрываются, но скорее всего, Тарантино расскажет историю, которая развивается на фоне жестоких убийств, совершаемых музыкантом-неудачником Чарльзом Мэнсоном и его подельниками, называвшими себя «семьей Мэнсона». Ими были зверски убиты несколько человек, включая молодую актрису Шэрон Тейт. Преступников не остановило то, что женщина была беременна, ей оставалось две недели до родов.