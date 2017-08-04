История жестокого убийства в новом фильме Тарантино

Уже несколько изданий сообщили о новом проекте Квентина Тарантино.
На этот раз режиссер снимет фильм о серийном убийце Чарльзе Мэнсоне и его последователях, которые среди прочих преступлений совершили зверское убийство актрисы Шэрон Тейт — жены режиссера Романа Полански.
Последний фильм культового режиссера «Омерзительная восьмерка» (18+) https://www.ivi.ru/watch/136338/description имел огромный успех в мировом прокате. Новая картина обещает быть успешной: в ее основу положено одно из самых громких преступлений.
Подробности сюжета пока не раскрываются, но скорее всего, Тарантино расскажет историю, которая развивается на фоне жестоких убийств, совершаемых музыкантом-неудачником Чарльзом Мэнсоном и его подельниками, называвшими себя «семьей Мэнсона». Ими были зверски убиты несколько человек, включая молодую актрису Шэрон Тейт. Преступников не остановило то, что женщина была беременна, ей оставалось две недели до родов.
Длительный судебный процесс обернулся для Чарльза Мэнсона и членов его «Семьи» приговором к смертной казни. Однако позже высшая мера наказания была заменена пожизненным заключением. Мэнсон подавал несколько прошений о досрочном освобождении, но все они были отклонены.
По сообщениям Deadline, роль Шэрон Тейт Тарантино достанется австралийской актрисе Марго Робби, которая запомнилась зрителям по фильму «Отряд самоубийц». На другие роли в проекте также приглашены именитые звезды. Предполагается, что детектива, который расследует убийства, совершенные «семьей Мэнсона», сыграет Брэд Питт. Среди других известных актеров — Сэмюэль Л. Джексон, который неоднократно снимался в фильмах Тарантино. Как и предыдущие работы, новый фильм будет спродюсирован братьями Вайнштейн.
Источник: ИА «Город55»