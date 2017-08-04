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Главного бухгалтера омского ТЦ осудили на 5 лет за хищение 8,8 млн

4 августа 2017, 14:36
Приговор с отсрочкой.

В Омске в зале Кировского районного суда судья зачитал обвинительный приговор экс-бухгалтеру торгового комплекса, признанной виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.


За три года своей работы в должности главного бухгалтера 42-летняя женщина похитила 8 800 000 рублей. Обвиняемая брала с арендаторов центра плату за торговые места, которая не доходила до кассы собственников этих площадей.


Доказательства мошенничества экс-бухгалтера, собранные следствием, составили 10 томов, куда вошли показания 29 свидетелей и заключения судебной экспертизы изъятых финансовых документов, сообщает пресс-служба Следственного управления УМВД по Омской области.


На часть от похищенных денег обвиняемая купила пай в строительстве жилого дома, оставшуюся сумму потратила на личные нужды. В данный момент имущество экс-бухгалтера, стоимостью 3 миллиона, арестовано.


В места лишения свободы отбывать наказание женщина отправится не сразу. Суд назначил 5 лет заключения с отсрочкой до достижения ребенком 14 лет.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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