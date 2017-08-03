Жителям региона заплатят за чумных свиней 64,5 млн рублей

Кроме этого, на заседании специалисты и представители различных ведомств таких как минсельхоз, управление ветеринарии и других продолжили обсуждение мероприятий по ликвидации очагов заражения и недопущению распространения чумы свиней на территории Омского региона. «На сегодняшний день карантин снят в двух населенных пунктах – деревне Верблюжье Саргатсткого района и поселке Ачаирский Омского района», - проинформировали представители Главного управления ветеринарии Омской области. Продолжаются рейды по местам несанкционированной торговли и рынкам в городе и области.