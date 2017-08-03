Жителям региона заплатят за чумных свиней 64,5 млн рублей

Со следующей недели в Омском регионе начнется выплата компенсации тем лицам, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от АЧС. Об этом заявил накануне председатель Правительство Омской области Андрей Новоселов, проводя очередное заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов чумы свиней.
Как отметил чиновник, на эти цели из областного резервного фонда выделена денежная сумма в размере 64,5 миллионов рублей.
Кроме этого, на заседании специалисты и представители различных ведомств таких как минсельхоз, управление ветеринарии и других продолжили обсуждение мероприятий по ликвидации очагов заражения и недопущению распространения чумы свиней на территории Омского региона. «На сегодняшний день карантин снят в двух населенных пунктах – деревне Верблюжье Саргатсткого района и поселке Ачаирский Омского района», - проинформировали представители Главного управления ветеринарии Омской области. Продолжаются рейды по местам несанкционированной торговли и рынкам в городе и области.
По информации Управления Роспотребнадзора, в результате проведения внеплановых проверок в 13 из 90 объектах выявлены нарушения, связанные с обезличенной продукцией, не допущено к реализации почти 300 килограммов мяса.
Самое главное, как отметил Новоселов, продолжить проведение разъяснительной работы с населением, необходимо объяснить людям, что вовремя сданное поголовье в карантинных зонах позволит избежать дальнейшего распространения африканской чумы по региону.
Напомним, что Указом губернатора от 1 августа в список эпизоотических очагов вошли еще несколько территорий области, в том числе и три населенных пункта, расположенных
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Источник: ИА "Город55"