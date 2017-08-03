Город55
ГлавноеВсе новости

Жара в Омске стремится к +40, ждут град, ко Дню города похолодает

3 августа 2017, 08:40
Летние деньки.

Август пока и не думает готовить омичей к осени. В регионе стоит жаркая погода. Столбик термометра перевалил отметку в +30 градусов и устремился вверх, к 40.

Сегодня, 3 августа, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», по Омской области днем ожидается +28...+33, возможен небольшой дождь с грозой и градом. Ветер порывами до 19-21 м/с. Озоновый слой над регионом ниже нормы.

Завтра, 4 августа, жара днем будет такой же +28...+33, ночью +14...+19. В субботу, в День города, тепловая нагрузка на омичей несколько уменьшится. Днем «похолодает» до +28...+30.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20