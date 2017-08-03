Жара в Омске стремится к +40, ждут град, ко Дню города похолодает

Август пока и не думает готовить омичей к осени. В регионе стоит жаркая погода. Столбик термометра перевалил отметку в +30 градусов и устремился вверх, к 40.
Сегодня, 3 августа, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», по Омской области днем ожидается +28...+33, возможен небольшой дождь с грозой и градом. Ветер порывами до 19-21 м/с. Озоновый слой над регионом ниже нормы.
Завтра, 4 августа, жара днем будет такой же +28...+33, ночью +14...+19. В субботу, в День города, тепловая нагрузка на омичей несколько уменьшится. Днем «похолодает» до +28...+30.
Источник: ИА «Город55»