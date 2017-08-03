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За сломанную ногу омичка отсудила у роддома 200 тыс

3 августа 2017, 09:32
Иск удовлетворен частично.

Омичка подала в суд на учреждение здравоохранения, возле которого на плохо чищенной дорожке она сломала ногу. В тот день женщина шла в родильное отделение, и уже рожать ей пришлось со сломанной ногой.

В исковом заявлении к БУ ЗОО «Клинический родильный дом №6» пострадавшая потребовала с учреждения 900 тысяч, однако суд решил возместить нанесенный ущерб частично, сообщает «12Канал».

Из материалов гражданского дела: беременная женщина, состоявшая на учете в роддоме №6, отправилась на очередную явку к гинекологу. Но поход выдался не удачным. Прямо возле здания медучреждения она поскользнулась и упала – в результате перелом ноги. Рожать ребенка ей пришлось со сломанной ногой, при этом заплатив за комфортную палату 11 тыс. рублей. Оправившись от родов и вылечив ногу, женщина решила восстановить справедливость и обратилась с исковым заявлением к руководству роддома, в котором обвинила администрацию учреждения в плохо чищенных дорожках у здания.

Согласно вердикту судьи Кировского районного суда, истице будет возмещен нанесенный материальный ущерб в размере около 200 тысяч рублей. Суд посчитал обязать роддом возместить утраченный заработок, моральный вред, а также юридические расходы.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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