За сломанную ногу омичка отсудила у роддома 200 тыс

Из материалов гражданского дела: беременная женщина, состоявшая на учете в роддоме №6, отправилась на очередную явку к гинекологу. Но поход выдался не удачным. Прямо возле здания медучреждения она поскользнулась и упала – в результате перелом ноги. Рожать ребенка ей пришлось со сломанной ногой, при этом заплатив за комфортную палату 11 тыс. рублей. Оправившись от родов и вылечив ногу, женщина решила восстановить справедливость и обратилась с исковым заявлением к руководству роддома, в котором обвинила администрацию учреждения в плохо чищенных дорожках у здания.