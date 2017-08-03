За перевозку пассажиров на мотоцикле теперь штрафуют на 500 рублей

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 № 333 внесены следующие изменения в Правила дорожного движения РФ:
- при буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет;
- перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «A» или подкатегории «A1» в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет.
Этим же постановлением в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, дополнен пункт 7.15(1), согласно которому при отсутствии опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствии с Основными положениями, запрещается эксплуатация транспортных средств.
Данные изменения вступили в законную силу 04.04.2017.
Ответственность за данное нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и влечет предупреждение либо наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
Информацию для размещения предоставил: Старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»