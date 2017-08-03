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Труп, пролежавший 2 дня на пляже у моста, обсуждают в Омске

3 августа 2017, 07:59
Странная история.

Странную фигуру у кромки воды заметили очевидцы с моста. Они шли через метромост и «увидели лежащего человека». Причем, рядом были люди, отдыхали и загорали.

Дальше — больше. Кто-то из находившихся рядом людей сказал, что человек «два дня МЕРТВ». Фотографии опубликованы на странице vk.com/omsk_vk.


После размещения первичной информации к обсуждению подключились подписчики. Они засомневались, что тело могло пролежать на жаре 2 дня и так хорошо сохраниться. Так что пока история непонятная и сомнительная. Подробности далее.


Фото: «Омск ВК»
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Общество
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