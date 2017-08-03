Труп, пролежавший 2 дня на пляже у моста, обсуждают в Омске

Странную фигуру у кромки воды заметили очевидцы с моста. Они шли через метромост и «увидели лежащего человека». Причем, рядом были люди, отдыхали и загорали.
Дальше — больше. Кто-то из находившихся рядом людей сказал, что человек «два дня МЕРТВ». Фотографии опубликованы на странице vk.com/omsk_vk.
После размещения первичной информации к обсуждению подключились подписчики. Они засомневались, что тело могло пролежать на жаре 2 дня и так хорошо сохраниться. Так что пока история непонятная и сомнительная. Подробности далее.