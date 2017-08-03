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Таран у Ленинградского моста, водитель мотоцикла в больнице

3 августа 2017, 17:54
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Сегодня ранним утром произошло столкновение мотоцикла «Хонда» и автомобиля «Киа Рио».


Водитель мотоцикла, 42-летний мужчина двигался с пассажиром 27 лет по улице Иртышская набережная в сторону Ленинградского моста. Мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и въехал в двигающийся впереди автомобиль.


Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в аварии водителя мотоцикла. Его пассажир после осмотра был отпущен, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Ранее ИА «Город55» сообщал об еще одной аварии, в которой водитель мотоцикла от сильного удара пролетел по воздуху и врезался в припаркованный грузовик.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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