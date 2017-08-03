Таран у Ленинградского моста, водитель мотоцикла в больнице

Сегодня ранним утром произошло столкновение мотоцикла «Хонда» и автомобиля «Киа Рио».
Водитель мотоцикла, 42-летний мужчина двигался с пассажиром 27 лет по улице Иртышская набережная в сторону Ленинградского моста. Мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и въехал в двигающийся впереди автомобиль.
Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в аварии водителя мотоцикла. Его пассажир после осмотра был отпущен, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Ранее ИА «Город55» сообщал об еще одной
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»