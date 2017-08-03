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Стрельба из пушек в Омске

3 августа 2017, 10:45
Интересные события.

В праздничные дни, 5-6 августа с 10 до 22 часов в парке на проспекте Королева пройдет городской фестиваль «Твой день». Организаторы мероприятия подготовили много разноплановых развлечений для гостей праздника: аттракционы, кинопоказ, огненное шоу, бросание бревна, стрельба из пушек.


На территории парка выделят четыре локации – спортивный корт, концертную площадь, лекторий и интерактивную площадку. Праздничный концерт начнется в 14 часов и в первый день завершится показом культового художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Киносеанс запланирован на 21:10. Второй день концертной программы стартует в то же время, а окончится огненным шоу.


На протяжении двух дней гостей праздника будут развлекать аниматоры, приглашая поучаствовать в квестах, соревнованиях на беговелах, мастер-классах по испанским и восточным танцам, зумбе, «TotalFit» и саберфайтингу.


Посетители станут свидетелями зрелищных национальных забав – бросания бревна и стрельбы из пушек. На площадке пройдет турнир по стрельбе из лука и ярмарка средневековой утвари от историко-патриотического клуба «Щит Сибири».


Для желающих расширить кругозор в лектории проведут мастер-классы: «Украшение из живых цветов», «Как стильно одеться к семейной фотосессии», «Роды без страха и боли», «Актерское мастерство для жизни. За гранью обыденности», «Культура речи. Интеллектуальность, как стиль жизни», сообщают организатор фестиваля Агентство развития и инвестиций Омской области.


Источник: ИА «Город55»

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