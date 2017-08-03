Стрельба из пушек в Омске



На территории парка выделят четыре локации – спортивный корт, концертную площадь, лекторий и интерактивную площадку. Праздничный концерт начнется в 14 часов и в первый день завершится показом культового художественного фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Киносеанс запланирован на 21:10. Второй день концертной программы стартует в то же время, а окончится огненным шоу.