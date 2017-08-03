США произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Об этом сообщает сайт KTLA.com. Пуск МБР произведен 2 августа в 2:10 утра по тихоокеанскому времени. Отмечается, что испытания США провели через несколько дней после того, как КНДР испытали свою МБР, боевой радиус которой способен «дотянуться» до крупных городов Северной Америки.