США произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

ВВС Соединенных Штатов произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с базы Ванденберг (Калифорния). Речь идет о ракете Минитмен III (Minuteman III), Пуск произведен в испытательных целях. Боевого заряда на ракете не было.
Об этом сообщает сайт KTLA.com. Пуск МБР произведен 2 августа в 2:10 утра по тихоокеанскому времени. Отмечается, что испытания США провели через несколько дней после того, как КНДР испытали свою МБР, боевой радиус которой способен «дотянуться» до крупных городов Северной Америки.
Однако командование ВВС США подчеркивает, что Минитмен III был пущен не в ответ действиям Северной Кореи, а в связи с плановым испытанием оборудования.
«Пока это не ответ на недавние действия Северной Кореи. Проведенные испытания показывают, что ядерное вооружение Соединенных Штатов безопасно, надежно, эффективно и готово осуществлять в дальнейшем миссию сдерживания, обнаружения и защиты от нападений на США и их союзников», - говориться в официальном релизе.
МБР после пуска летел приблизительно 4200 километров и упал в районе атолла Кваджалейн, Маршалловы Острова.