SIM-2017 пройдет без VIP-забега, чиновники побегут вместе со всеми

В этом году Международный сибирский марафон претерпел ряд изменений: изменена трасса и дистанции, исключен VIP-забег.
По поводу второго изменения сообщил сегодня на пресс-конференции Константин Подбельский, директор серии забегов «Сибирский международный марафон».
Как выяснилось, данный забег оказался не совсем удачным экспериментом.
«VIP-забег в очередной раз подтвердил, что бег и марафон – демократичное занятие, независимое от возраста, степени подготовленности, вероисповедания. Бег открыт абсолютно для всех, поэтому выделение в марафоне какой-то определённой категории людей по какому-то признаку – это неправильный путь, который противоречит самому духу и принципу проведения марафона. Любая дистанция является открытой, и я думаю, что народные избранники будут вместе с народом и представители власти будут вместе с народом, потому что это событие объединяющее, оно стимулирующее и целеполагающее», - отметил Подбельский.
По словам Дмитрия Крикорьянца, министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, несмотря на это, многие министры, заместители министров, депутаты Заксобрания и Горсовета изъявили желание поучаствовать в марафоне, но не в самых спортивных дистанциях, а на дистанции 3 километра.
Источник: ИА "Город55"