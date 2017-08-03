SIM-2017 пройдет без VIP-забега, чиновники побегут вместе со всеми

«VIP-забег в очередной раз подтвердил, что бег и марафон – демократичное занятие, независимое от возраста, степени подготовленности, вероисповедания. Бег открыт абсолютно для всех, поэтому выделение в марафоне какой-то определённой категории людей по какому-то признаку – это неправильный путь, который противоречит самому духу и принципу проведения марафона. Любая дистанция является открытой, и я думаю, что народные избранники будут вместе с народом и представители власти будут вместе с народом, потому что это событие объединяющее, оно стимулирующее и целеполагающее», - отметил Подбельский.