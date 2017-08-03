Пять столкновений на ж/д переезде, двое погибли, 13 пострадавших

В 2017 году в Омской области на железнодорожных переездах произошло пять дорожно-транспортных происшествий. В результате полученных травм скончалось 2 человека. Тринадцать участников ДТП получили ранения различной степени тяжести.
С целью профилактики нарушений правил содержания и пересечения железнодорожных переездов, 2 августа сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по 38 объектам. В результате проверок зарегистрировано 131 нарушение Правил дорожного движения, из них 31 нарушение непосредственно правил пересечения ж/д-путей, 3 факта проезда на запрещающий сигнал светофора.
Также сотрудниками ГИБДД выдано 11 предписаний об устранении нарушений по части содержания и эксплуатации железнодорожных переездов и заведено 3 дела об административных правонарушениях в отношении ответственных лиц, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Фото: источник
Источник: ИА «Город55»