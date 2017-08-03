Пять столкновений на ж/д переезде, двое погибли, 13 пострадавших



Также сотрудниками ГИБДД выдано 11 предписаний об устранении нарушений по части содержания и эксплуатации железнодорожных переездов и заведено 3 дела об административных правонарушениях в отношении ответственных лиц, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.