Пропавший ранее житель Омска найден в лесу мертвым

В Омском районе недалеко от села Пушкино в лесу нашли тело 56-летнего мужчины.
Ранее УМВД России по городу Омску объявило пропавшего жителя Октябрьского округа в розыск. В отделение полиции с заявлением об исчезновении обратилась жена Черепанова Андрея Владимировича.
Женщина сообщила, что супруг уехал из дома 25 июля на автомобиле «Тойота Филдер» синего цвета и пропал. Спустя 10 дней непрерывных поисков, его нашли мертвым.
При осмотре поверхности тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
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Источник: ИА «Город55»