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Пропавший ранее житель Омска найден в лесу мертвым

3 августа 2017, 18:29
Пропавший ранее житель Омска найден в лесу мертвым

В Омском районе недалеко от села Пушкино в лесу нашли тело 56-летнего мужчины.


Ранее УМВД России по городу Омску объявило пропавшего жителя Октябрьского округа в розыск. В отделение полиции с заявлением об исчезновении обратилась жена Черепанова Андрея Владимировича.


Женщина сообщила, что супруг уехал из дома 25 июля на автомобиле «Тойота Филдер» синего цвета и пропал. Спустя 10 дней непрерывных поисков, его нашли мертвым.


При осмотре поверхности тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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