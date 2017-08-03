Омичи посмеялись над пенсионером, поставившим памятник героям ВОВ



Омичи активно включились в обсуждение этого памятника. Одни утверждают, что «власть таким образом деньги отмывает», «наверное, было выделено миллиона два или больше», предполагают, что это «факт вандализма со стороны лиц, которые его устанавливали и монтировали». Однако пыл разгорячившихся комментаторов утихомирили слова одной девушки. Она сообщила, что «на это не было выделено денег, это поставил человек за свой счет». «Люди реально оценили свои возможности, поставили то, на что хватило финансов! Или что, память это размер памятника? Память это знание истории!». – добавляет еще один омич.