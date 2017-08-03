Омичи посмеялись над пенсионером, поставившим памятник героям ВОВ

Накануне в соцсетях развернулось бурное обсуждение по поводу памятника воинам Великой отечественной войны, установленному в Омском регионе. Автор поста указал, что «такой памятник поставили ветеранам в Крутинском районе. Позор!» и прикрепил его фотографию. На фото: на небольшом земляном возвышении одиноко стоящий щит с небольшим списком погибших в ВОВ.
Омичи активно включились в обсуждение этого памятника. Одни утверждают, что «власть таким образом деньги отмывает», «наверное, было выделено миллиона два или больше», предполагают, что это «факт вандализма со стороны лиц, которые его устанавливали и монтировали». Однако пыл разгорячившихся комментаторов утихомирили слова одной девушки. Она сообщила, что «на это не было выделено денег, это поставил человек за свой счет». «Люди реально оценили свои возможности, поставили то, на что хватило финансов! Или что, память это размер памятника? Память это знание истории!». – добавляет еще один омич.
ИА «Город55» связался с редакцией Крутинской районной газеты, где главный редактор пояснила, что, действительно, такой памятник в их районе установлен – он находится в деревне Гуляй Поле Зиминского сельского поселения. «В конце июня Колмагоров Михаил Васильевич объявил об установке обелиска, который он планировал установить на собственные деньги в память воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ. Тогда же временно была установлена мемориальная плита с фамилиями земляков, все это на благотворительной основе», - сказала Н.С. Пимшина.
Кроме этого, также стало известно, что 69-летний Колмагоров в настоящее время проживает в г. Полевской Свердловской области, является председателем совета ветеранов 10 добровольского танкового корпуса. И как отмечают крутинцы, местные жители не остались равнодушными к этому поступку бывшего земляка, а по поводу памятника говорят: «каждый имеет право на собственное мнение, но прежде чем его высказывать, нужно иметь хоть какие-то представления о человеческом достоинстве и чести».
Верхнее фото: tribuna-krutinka.ru
Источник: ИА "Город55"